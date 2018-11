BARI - La prescrizione farmaceutica è un atto medico insindacabile. Ma se avviene in violazione di norme di legge espone il professionista al rischio di condanna per danno erariale. È quanto avvenuto, per la prima volta in Puglia, con la sentenza emessa alcuni giorni fa dalla Corte dei conti nei confronti di un medico di famiglia che dal 2009 al 2011 ha posto a carico del servizio nazionale un medicinale, il Clasteon, che sarebbe dovuto essere a carico del paziente: un danno da circa 56mila euro....

