Sciopero del personale traghetti: disagi per i turisti in arrivo a Bari dalla Grecia

BARI - Disagi in vista per migliaia di turisti e viaggiatori: a causa di uno sciopero del personale dei traghetti gli "ultimi" vacanzieri in partenza e arrivo da e per le isole della penisola ellenica sono rimasti bloccati. Lo stop potrebbe essere esteso per alcuni giorni. I sindacati chiedono un aumento del 5% degli stipendi, congelati da anni per la crisi del debito, a fronte dell’offerta del governo di un aumento dell’1%. E stamani è riunito il principale sindacato del personale marittimo, Pno, per decidere se proseguire con lo sciopero di un giorno anche nei giorni a venire. In questo caso, verrebbero colpite 180.000 persone che devono viaggiare da e per le numerose isole, comprese quelle più turistiche, come Mykonos Santorini e Creta. Per il 2018 ci si aspetta un numero record di presenze turistiche in Grecia.

STOP ARRIVI PORTO DI BARI - Sono stati annullati, considerata la proroga dello sciopero in Grecia, gli arrivi dei traghetti previsti domani su Bari. Non arriveranno le navi delle compagnie Superfast e Ventouris Ferries provenienti dai porti ellenici. Sono invece annunciati ritardi per quel che riguarda gli arrivi nel porto di Brindisi dove non risultano cancellazioni. La situazione viene continuamente monitorata tanto dall’autorità marittima, quanto dall’autorità di sistema portuale del Mediterraneo.