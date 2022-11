Domani la supersfida pugliese tra Fasano e Conversano

E' tempo di derby. E' il momento della super sfida pugliese tra Fasano e Conversano, nel massimo campionato italiano di pallamano.

QUI FASANO - Messa da parte la sconfitta rimediata a Bolzano sabato scorso, è già tempo di tornare in campo per la Sidea Group Junior Fasano, che alle 19 di domani nella palestra Zizzi ospiterà il Conversano nel derby pugliese del 10° turno della Serie A Gold. Due i punti che separano in classifica le due squadre, con i campioni d’Italia in carica che hanno collezionato una sconfitta in meno rispetto a Flavio Messina e compagni, chiamati alla reazione dopo l’ultimo passo falso. Tante le novità tra le file della squadra allenata da Alessandro Tarafino, che ha salutato in estate Giannoccaro, Radovcic, Abdurahmanovic, Rossetto, Moretti e Saitta, accogliendo i terzini Wrobel, Brantsch, e Di Maggio, le ali Iachemet, Pauloni e Arakaki, il centrale Marrochi ed il pivot Souid, restando come sempre competitiva ed in lotta per il tricolore. La partita della palestra Zizzi, che sarà trasmessa anche in diretta streaming gratuita sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dai signori Carlo Dionisi e Stefano Maccarone (alla presenza del commissario FIGH Marco Trespidi).

QUI CONVERSANO - Continua il periodo denso di eventi per la squadra biancoverde che, dopo aver agevolmente superato Fondi e Romagna, si prepara al primo derby stagionale che si disputerà nel turno infrasettimanale domani 16 novembre alle ore 19 alla Palestra Zizzi di Fasano. Conversano deve fare i conti con l'infermiera piena ma si sta lavorando per recuperare in extremis gli acciaccati Marrochi, Lupo e Di Giandomenico. Ciò nonostante il tecnico Tarafino è consapevole di avere a disposizione una rosa ben attrezzata per cui si preannuncia una gara comunque spettacolare contro una diretta concorrente per il titolo. Di contro mister Fovio, al primo derby da allenatore, deve provare a rimediare al ko di Bolzano che ha interrotto il momento positivo della squadra brindisina suggellato dal passaggio del turno in European Cup.

“Come tutti i derby queste sono partite davvero speciali – commenta il pivot Ryadh Souid - spesso sono partite molto impegnative in cui non basta solo giocare bene ma bisogna metterci cuore e voglia. Aspettiamo con impazienza questo tipo di gare; Il Fasano è una grande squadra a cui dobbiamo prestare attenzione e prendere molto sul serio, come tutte le partite. Penso che tecnicamente e tatticamente stiamo facendo progressi, abbiamo ancora del lavoro da fare ma sta procedendo bene. Sono fiducioso e per quanto riguarda il cuore e l’intensità ci saranno tutti.” Appuntamento, dunque, mercoledì 16 novembre alle ore 19 in diretta sulle frequenze di Eleven Sports. Arbitrano l’incontro i signori Dionisi e Maccarone.

Questo invece il quadro completo della 10^ giornata della Serie A Goldi: Sassari-Cassano Magnago, Bressanone-Bolzano, Sidea Group Junior Fasano-Conversano, MeranoPressano, Romagna-Campus Italia, Fondi-Siracusa, Rubiera-Carpi.