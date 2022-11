Pallamano, domani il recupero del Conversano contro il Fondi

CONVERSANO - Smaltita l'amarezza per l’eliminazione europea, maturata principalmente dopo la gara di andata, la squadra biancoverde ritorna nuovamente in clima campionato con un tour de force che prevede 6 gare in 3 settimane a partire dalla doppia gara casalinga contro Fondi e Romagna. Il primo impegno in ordine di tempo sarà mercoledì 9 novembre alle ore 19 al Pala San Giacomo contro il Fondi di mister Giacinto De Santis, squadra sempre ostica che naviga a metà classifica, reduce dall’ampia vittoria contro il Campus Italia.

Conversano dal canto suo, dopo il mezzo passo falso di Merano, non può più sbagliare se vuole mantenere il treno di vertice: “Le due sfide europee ci hanno consentito di affinare ulteriormente i nostri meccanismi di gioco – commenta mister Tarafino – adesso dobbiamo cercare di mantenere uno standard di gioco più alto con più voglia ed intensità come dimostrato in queste partite tranne forse in alcuni momenti nel finale dei tempi, come nella gara di andata in Serbia. Il Fondi è una buona squadra con molti elementi giovani che corrono e lottano, bisogna prestare molta attenzione come in ogni match”. Appuntamento, quindi, mercoledì 9 e sabato 12 novembre per le gare interne contro Fondi e Romagna. Entrambe si disputeranno alle ore 19:00 e saranno visibili su Elevensports.