Pugilato, Gimmi conquista il titolo di campione regionale assoluto

MONOPOLI - Il 22enne Ivan Gimmi di Monopoli ha conquistato nello scorso weekend il titolo di Campione Regionale Assoluto di boxe (cat. 75 kg) nella categoria Elite (match agonistici AOB). Con questa vittoria, il pugile (tesserato per la società Quero-Chiloiro), si è classificato ai Campionati Assoluti italiani, la manifestazione nazionale più importante del panorama pugilistico nazionale. L’evento, giunto alla centesima edizione, si svolgerà dal 3 all’8 dicembre a Gallipoli.

Il campione monopolitano, dipendente della Plastic-Puglia, ha già all’attivo numerosi successi, tra cui un altro oro ai campionati regionali, oltre che la vittoria, nel maggio scorso, della quinta edizione del “Trofeo Masseria Ruina”. «Sono lieto – afferma Vitantonio Colucci, presidente della Plastic-Puglia – che Ivan abbia portato a casa un altro successo, che inorgoglisce la nostra realtà. La sua vittoria è una ulteriore conferma di come i grandi traguardi si possano ottenere solo con il lavoro, il sacrificio e il coraggio. Proprio per questo motivo ho sentito il dovere di premiarlo con una targa di merito». Lo stesso fondatore del Gruppo, campione di nuoto pinnato, è stato protagonista nello scorso agosto di una maratona di nuoto di 4 km in mare aperto. L’impresa, dedicata alla pace in Ucraina e Russia, ha esaltato e promosso i nobili valori dello sport, destando l’attenzione dei media locali e nazionali.