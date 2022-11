La Junior Fasano supera l'Hapoel Ashdod ed entra nella storia

FASANO - Scrive un’altra pagina di storia dello sport fasanese la Sidea Group Junior Fasano, che vince per 26-32 sull’Hapoel Ashdod in Gara 2 del 2° turno della EHF European Cup, ribaltando il 32-33 di Gara 1, e per la prima volta guadagna l’accesso alla fase successiva di una competizione internazionale. Nella bolgia della palestra Zizzi, avvio nuovamente a ritmi serrati, con la formazione israeliana che inizia meglio, portandosi sul + 2 dopo 4’ (5-3), per poi essere rapidamente agguantata e superata

da Flavio Messina e compagni (6-6 al 9’, 8-10 al 15’). L’Hapoel replica impattando sul 10-10, ma il sontuoso asse svedese formato da Albin Jarlstam ed Erik Ostling spinge i fasanesi sul +3 (12-15 al 22’), con l’inerzia dell’incontro che inizia a pendere a favore del team biancazzurro, avanti all’intervallo sul 15-17.

La compagine rossonera, infatti, resta attaccata ai pugliesi fino al 19-20 del 36’, vedendo in seguito gli avversari accrescere gradualmente il proprio vantaggio fino al 21-26 firmato al 45’ da Davide Notarangelo, nella circostanza scontratosi col portiere avversario e costretto ad abbandonare il match per un colpo al capo. Nonostante quest’infortunio, la Junior non si scompone ed al 51’ tocca anche il +6 (23-29), stroncando definitivamente le velleità dell’Ashdod sotto alla sirena sul 26-32 nel tripudio dei sostenitori biancazzurri, entusiasti del successo e della storica qualificazione al terzo turno della European Cup, in programma tra il 3 e l’11 dicembre (con sorteggio degli abbinamenti l’8 novembre). "Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi – dichiara coach Vito Fovio – perché sono stati impeccabili, sia oggi che ieri, quando non abbiamo raccolto quanto avremmo meritato. Abbiamo scritto la storia di questa società, ci tenevamo tanto ed abbiamo lavorato al meglio in queste settimane per raggiungere questo obiettivo, e si è visto nell’atteggiamento visto in campo, non mollando mai e non risparmiandoci in nulla. Ora aspettiamo il sorteggio, consapevoli che le difficoltà cresceranno ulteriormente, ma vogliamo continuare a divertirci ed a gettare il cuore oltre l’ostacolo".

In attesa di conoscere l’avversario di Coppa, occorrerà in casa biancazzurra riconcentrarsi a stretto giro sul campionato, con la Sidea Group Junior Fasano che sabato sarà ospite del Bolzano nella 9^ giornata della Serie A Gold. Si recupererà invece il 23/11 il match casalingo dell’8° turno contro il Romagna.

Tabellino

Hapoel Ashdod-Sidea Group Junior Fasano 26-32 (15-17 p.t.)

Hapoel Ashdod: Meirovich, Gera, Babic 5, Axebrud, Guez, Vujacic, Farkash, Verkic, Cohen, Kushmaro 2,

Leifer, Levy 6, Rvkin, Stelman 9, Suissa, Sukic 4. All.: Andreja Vukojevic.

Sidea Group Junior Fasano: Sibilio, Grassi, Angiolini 5, Sperti 4, Pugliese, Leban, Notarangelo 6, Messina 1,

Boggia, Cantore, Vinci, Beharevic, Lapadula, Ostling 6, Corcione, Jarlstam 10. All.: Vito Fovio.

Arbitri: Maia-Nunes.