Ehf European Cup, la Junior Fasano vince: oggi gara decisiva

FASANO - Tutto ancora da decidere nel 2° turno della Ehf European Cup, dopo il successo di ieri in Gara 1 per 32-33 dell’Hapoel Ashdod sulla Sidea Group Junior Fasano, che oggi in Gara 2 può ribaltare la situazione portando a casa la qualificazione. Nella palestra Zizzi ritmi intensi e bella pallamano nella prima frazione, che vede in avvio regnare l’equilibrio (6-6 al 10’) per poi lasciare spazio ad una fase positiva per i padroni di casa, che al 27’ giungono a condurre di cinque lunghezze (20-15). A cavallo dell’intervallo però la formazione israeliana ribalta la situazione, prima rientrando negli spogliatoi sotto di 3 reti (20-17), e poi operando il sorpasso ad inizio ripresa (22-27 al 40’). Più ricco di errori su entrambi i fronti il secondo tempo, con la Junior che nei minuti conclusivi ricuce il gap senza però riuscire ad impattare, ma portando a casa un risultato che lascia tutto aperto per la sfida di oggi, che potrebbe scrivere la storia del sodalizio fasanese.

"Il black-out ad inizio secondo tempo avremmo potuto pagarlo caro – dichiara Giuseppe Crastolla – ma fortunatamente i ragazzi non hanno mollato e siamo riusciti a chiudere con un punteggio che ci tiene in corsa. Studieremo domattina la gara e lavoreremo per limare gli errori commessi dando tutto per centrare la qualificazione". Appuntamento dunque per gara 2 alle ore 19 di oggi, domenica 6 novembre, sempre nella palestra Zizzi. Botteghino aperto a partire dalle ore 19.

Tabellino

Sidea Group Junior Fasano: Sibilio, Grassi, Angiolini 5, Sperti 5, Pugliese 3, Leban, Notarangelo 6, Messina, Boggia, Cantore 3, Vinci, Beharevic, Lapadula, Ostling 5, Corcione, Jarlstam 5. All.: Vito Fovio.

Hapoel Ashdod: Meirovich, Gera, Babic 9, Axebrud, Guez, Vujacic, Farkash 2, Verkic, Cohen 2, Kushmaro 4, Leifer 1, Levy 3, Stelman 5, Suissa 3, Sukic 4. All.: Andreja Vukojevic.

Arbitri: Maia-Nunes.