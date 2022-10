Nuoto: a Potenza in gara Paltrinieri, Acerenza e Pilato

POTENZA - Da questo pomeriggio la piscina comunale di Potenza ospiterà il primo «Halloswimeeting», una due giorni alla quale prenderanno parte anche i pluridecorati campioni Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Benedetta Pilato che inizieranno i propri impegni ufficiali proprio in Basilicata, dove saranno gli ospiti d’onore della manifestazione organizzata dal comitato regionale della Fin, presieduto da Roberto Urgesi.

I nazionali sono stati accompagnati in Basilicata anche dal ct Cesare Butini. E’ la prima volta nello sport potentino e lucano che un unico evento sportivo mette insieme il commissario tecnico della nazionale, il campione olimpionico, la primatista mondiale e il campione europeo. I campioni azzurri, tra questo pomeriggio e domani, gareggeranno nelle seguenti specialità: Paltrinieri ed Acerenza nei 200, 400 e 1500 stile libero, la Pilato nei 50 e 100 rana, nei 100 misti, e nei 50 farfalla. L’evento lucano è stato organizzato dal Comitato Regionale di Basilicata della Federazione Italiana Nuoto, con il patrocinio del Comune di Potenza e del Coni. In totale si sono iscritti 199 atleti, che rappresentano società di Basilicata, Puglia, Campania, Lazio e Molise. La gara è per le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores.