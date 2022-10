Riparte la serie A Gold, la Sidea Group Junior Fasano ospita il Secchia-Rubiera

FASANO - Conclusa la pausa per gli impegni della Nazionale, ripartirà sabato, 22 ottobre, la Serie A Gold, con la Sidea Group Junior Fasano che ospiterà alle 19 il Secchia-Rubiera, in una palestra Zizzi finalmente riaperta al pubblico. L’incontro, valido per la 6^ giornata di campionato, si preannuncia non certo semplice per la compagine biancazzurra, che dovrà fare a meno dello squalificato Flavio Messina, e che comunque punta con decisione a proseguire nella propria striscia di risultati utili consecutivi. Il Secchia-Rubiera dal canto suo, rinnovato in estate con gli arrivi dei terzini Naghavialhosseini e Pereira, del centrale D’Benedetto, e dell’ala Boni. dopo i primi turni a secco di punti, ha conquistato una vittoria ed un pareggio nelle ultime due uscite e si approccia con grandi motivazioni alla sfida in terra pugliese.

«Ci aspetta una gara complicata – dichiara coach Vito Fovio – dovendo affrontare una squadra che si è rinforzata decisamente rispetto allo scorso campionato, che gioca una buona pallamano e che ha dimostrato le proprie potenzialità anche nel pareggio ottenuto nel recupero contro il Sassari di martedì. Noi in ogni caso ci siamo allenati molto bene, siamo felici di poter riavere i nostri tifosi sugli spalti e siamo fortemente motivati ad ottenere una vittoria fondamentale in questo momento della stagione».

La partita, che sarà anche trasmessa gratuitamente in diretta streaming sul portale ElevenSports, sarà arbitrata dai sig.ri Francesco Simone e Volodymyr Filonenko (con il commissario Leandro Pietraforte). Il quadro completo della 6^ giornata della Serie A Gold: Merano-Conversano, Fondi-Romagna, Cassano Magnago-Pressano, Sassari-Campus Italia, Bressanone-Carpi, Sidea Group Junior Fasano-Secchia Rubiera, Bolzano-Siracusa. Classifica completa dopo tutti i recuperi: Bressanone 10, Bolzano, Sidea Group Junior Fasano e Conversano 8, Merano e Siracusa 7, Pressano e Cassano Magnago 6, Siracusa 5, Secchia Rubiera 3, Campus Italia e Fondi 1, Carpi e Romagna 0.