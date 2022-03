Di Bari, dalla Taranto spartana alla conquista di medaglie nel karate

TARANTO - La karateca Gemma Di Bari si afferma anche in campo internazionale. L'atleta jonica ha portato in Italia due importanti medaglie. A Bucarest, in occasione della 32ma «Ungarian Tatami Cup», durante la quale Di Bari ha conquistato l'oro nella categoria «Juniores +59kg» dopo aver battuto sei atlete dell’est Europa per poi concludere la finale con 3 punti a zero a suo favore. Nella categoria «Under 21 +68kg», superiore per età, l'atleta tarantina di 16 anni ha potuto accedere in base al regolamento della Federazione Olimpionica Wkf, conquistando una onorevole medaglia bronzo.

Gemma Di Bari, soprannominata dagli amici «la Spartana» in onore delle battagliere radici tarantine, si allena nella asd Okinawa Karate Team Taranto e combatte con i colori della società professionistica Pro-Team. Gemma è una adolescente umile e gioiosa, studia presso il liceo linguistico «Aristosseno», scuola che collabora e supporta con molta attenzione il percorso sportivo di Gemma.