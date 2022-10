Il pugliese Musa canta l'amore nel nuovo singolo «Marte in Ariete»

Dopo aver conquistato il primo posto al ‘’Vieste Music Festival 2022’’, il pugliese Musa pubblica Marte in Ariete (Sputnik/Ingrooves), nuovo singolo prodotto da Nobi, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Musa, al secolo Samuele Ranalli, è la nuova penna del panorama musicale italiano, un’artista sensibile e carismatico che racconta i sentimenti e la capacità di amare senza paure, mettendo a nudo le sue emozioni.

‘Marte in ariete’ – spiega - racconta di una storia nata nell’estate del 2020 e della conclusione forzata di essa a causa della distanza. Una scelta per nulla facile, che ha portato ad un periodo di chiusura tra me e il mondo esterno, ma una vicinanza estrema alla musica. Ė da qui che nasce la volontà di scrivere e raccontare la mia storia nel modo che mi riesce meglio, in musica. Nello stesso periodo Marte incontrava il segno dell’ariete e la mia progressiva vicinanza al mondo dell’astrologia ha portato ad un fulcro attorno cui far girare il pezzo.

Il suo percorso nella musica inizia durante la pandemia: Ho iniziato a fare musica nel periodo della prima quarantena. L’essere costretto a casa mi ha avvicinato ancor di più alla musica, fino a cercare di superare i miei limiti e approcciarmi alla scrittura, vista sempre come una sorta d’utopia. Dopo i primi tentativi ho acquisito sempre più sicurezza nel campo e successivamente ho iniziato a condividere i primi pezzi e farli sentire alle persone a me più vicine, arrivando ad esibirmi davanti ad un pubblico con un pezzo inedito.

Tra i prossimi progetti, c’è in programma un disco: Di pezzi ne ho scritti tanti e di sicuro non mi dispiacerebbe avere la possibilità di riunire tutti i pezzi del puzzle e aprire il mio mondo a tutti’’.