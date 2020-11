Tankarp duet Project: dalla Puglia il sound che fonde arpa e percussioni

Tankarp duet Project è un duo ambient con influenze pop, dance e jazz, composto dall'arpista slovacco Jakub Rizman, diplomatosi in musica classica al conservatorio di Bratislava e con molte esperienze in vari festival europei, e dal percussionista-batterista Giorgio Finestrone, reduce dagli studi jazz e pop con molte esperienze nel settore jazz (Umbriajazz, Adelfiajazz etc). Il duo nasce nel 2018 dall'idea del percussionista Finestrone, che con la voglia di creare un sound raffinato orientale fonda il progetto, che prende il nome dalla percussione orientale tankdrum (strumento idiofono a percussione) e dall'arpa. La fusione di questi due strumenti crea un sound unico e inconfondibile, con timbriche orientali.

Tanti i loro concerti in prestigiosi scenari pugliesi e non (Festival ecomuseale, Agimus festival di Mola) .Il loro repertorio spazia da brani inediti ai migliori brani pop - dance 80, 90, tutto riarrangiato con le loro sonorità. Nel periodo del lockdown i Tankarp hanno composto nuovi brani inediti, dove percussioni africane, tankdrum e arpa creano nuove sonorità ambient.

Prossimamente usciranno i brani, in particolare 'Openup' parla della libertà che durante il lockdown era ristretta per tutta la popolazione mondiale. I Tankarp duet Project sono su Facebook, Instagram e su tutte le piattaforme musicali digitali.