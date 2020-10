«E.L.E.N.A.», comincia l'avventura in musica del duo tarantino Le Vite Parallele

Si chiama E.L.E.N.A. ed è il singolo d’esordio del duo pugliese Le Vite Parallele, progetto di racconti in musica che si contraddistingue per la collaborazione con un vocalist diverso per ciascuna canzone. Per questo primo singolo la scelta è ricaduta sull’amico e visual artist Walter Trono. Qui il link per ascoltarlo su Spotify.

Le Vite Parallele sono Nicola Fragnelli ed Enrico Pellegrini, una citazione di Plutarco e un cantante diverso per ciascun

pezzo. Nati entrambi a Martina Franca, Nicola nel 1987 ed Enrico nel 1994, il loro scopo è raccontare storie sotto forma di

canzone e senza distinzione di genere. E i vari 'ospiti' del progetto potranno interagire in vari modi, cantando, scrivendo, danzando, dipingendo, fotografando, come riterranno più opportuno, sempre con sincerità e senza artifici retorici.