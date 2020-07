Arisa e Manupuma, un'intesa... «Nucleare»

Due voci che si esprimono all’unisono, in un’atmosfera delicata e intima. Perché unire le forze, specie tra donne, è qualcosa che può generare un’energia straordinaria. Addirittura Nucleare, come suggeriscono Arisa e Manupuma, il duo tutto al femminile che non ti aspetti e che colpisce dritto al cuore.

La cantante lucana e la cantautrice milanese hanno realizzato insieme un nuovo singolo - intitolato Nucleare -, scritto e prodotto da Michele Ranauro.

E tutti e tre insieme, stasera, saranno protagonisti a Gioia del Colle, all’ex Distilleria Cassano, dove Arisa riceverà il Magna Grecia Awards (il premio istituito nel 1996 dal regista e scrittore pugliese Fabio Salvatore insieme al papà Franco), in una serata dedicata al grande Mango.

A partire dalle 20, si svolgerà infatti l’evento «Dentro me ti scrivo: i cantautori omaggiano Mango», con la partecipazione anche di Anastasio, del polistrumentista Clyde, dei cantautori Giovanni Caccamo e Pierdavide Carone. Oltre ad altri due ospiti d’eccezione: la musicista e compagna di vita di Mango, Laura Valente, e il cantante e scrittore Matteo Maffucci.

Arisa interverrà al MGA in veste di volontaria della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus, che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia, Haiti e nel mondo.

La Fondazione ha supportato le mamme e i loro bambini con il Progetto Maternità Covid-19, che ha permesso di allestire nei reparti di alcuni ospedali nelle città di Milano, Roma, Reggio Emilia, Torino e Agrigento, percorsi dedicati alle mamme affette da Coronavirus.

E lei e Manupuma hanno donato i proventi del brano Nucleare.

«Ci è sembrato molto importante - spiega Manupuma - far uscire questo brano immediatamente: è una canzone che ci spinge a ritrovare il nostro Dio interiore. E a farlo guardando gli occhi di un bambino. Con Arisa c’è stata un’intesa immediata, ed è stato un onore condividere con lei questa emozione».

Rosalba (il vero nome di Arisa) non ci ha pensato due volte, quando ha ascoltato il brano. «Con Manupuma ci conosciamo da circa dieci anni - afferma -, e Nucleare è uno di quei pezzi che ti conquista subito, appena l’ascolti. Ho pensato che fosse un manifesto perfetto per alcuni aspetti di questo tempo. Una sfida ad andare avanti, affinché la vita continui senza pericoli e paure, perché solo negli occhi di un bambino troveremo sempre l’amore vero, pronto ad indicarci la strada. Speriamo bene per le mamme degli ospedali coinvolti nel progetto, ma anche per le vite di tutto il mondo, comprese le nostre. Ringrazio di cuore la Fondazione Francesca Rava per avermi dato ancora la possibilità di rendermi utile e di emozionarmi tanto».

Da ieri, inoltre, è uscito il nuovo singolo di Arisa, Ricominciare ancora, che segna anche per lei un nuovo inizio, con la sua etichetta «Pipshow».

«È un brano che descrive il periodo che abbiamo vissuto - conclude la cantante - e che stimola tutti noi a riflettere sul cambiamento. Nel nostro piccolo possiamo fare davvero tanto: dobbiamo solo volerlo».