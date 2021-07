Lavello, yoga e meditazione immersi nel profumo della lavanda

Meditazione. Lavanda. Yoga. Consapevolezza. Questo e tanto altro hanno interiorizzato i partecipanti durante la speciale sessione condotta dalla barlettana Gianclaudia Dimastromatteo - psicologa psicoterapeuta e insegnante yoga certificata - “in un bellissimo campo di lavanda all'apice della sua fioritura”.

«Questo posto dai colori e profumi inebrianti di lavanda ci ha permesso di lasciar andare i pensieri e respirare serenità in totale simbiosi con la natura – ha fatto sapere Gianclaudia -. Fiorire significa volgere lo sguardo verso la luce, darsi nuova forma, colore, profumo, e aprirsi al mondo per donare la propria essenza più pura».

E poi: «Lo yoga è un'attività che dona innumerevoli benefici a livello psico-fisico, depura dallo stress e ossigena i tessuti attraverso il respiro, allungamenti e stiramenti profondi. Per tutti praticare scioglimenti, allungamenti e torsioni al pari di asana (posizioni dell'Hatha Yoga), pranayama (tecniche di respiro), Yoga Nidra (rilassamento guidato da stesi) e la camminata meditativa sensoriale tra la lavanda è stato sublime».

L'evento si è tenuto in un meraviglioso campo di lavanda nei pressi di Lavello

«Il risveglio dei sensi, la calma, il silenzio, la gioia vera, le belle persone. É stata un' immersione nei colori e nei profumi tenui e rasserenanti della lavanda e poi in quelli più intensi di un tramonto di fuoco. La natura sa sempre come insegnarci l'equilibrio tra yin e yang – ha concluso - Un grazie immenso a tutti i partecipanti che hanno avuto il piacere di praticare con me, facendo anche viaggi lunghi e tortuosi, i proprietari del campo Bloom essence of nature super gentili e generosi, e lo staff sempre affidabile e professionale dell'ondadelrespiro e al caro amico e fotografo Enrico Lamonaca Attoterzo», ha concluso la Dimastromatteo.