Trattori e 172 condizionatori rubati e nascosti in due depositi del Barese: 2 denunce

BARI - Trattori, pannelli fotovoltaici e condizionatori rubati sono stati trovati dai carabinieri all’interno di una masseria ad Adelfia e in un deposito di ortofrutta a Monopoli, nel Barese, e i rispettivi proprietari, un pregiudicato 58enne e un incensurato 43enne, sono stati denunciati per ricettazione. In particolare nella masseria ad Adelfia sono stati ritrovati un trattore rubato due giorni prima ad un agricoltore locale, un’auto rubata lo scorso novembre a Conversano, diversi attrezzi agricoli, e 35 pannelli solari rubati qualche settimana fa nella campagne di Adelfia.

In un deposito di ortofrutta in località Capitolo, poi, i militari hanno rinvenuto il carico completo rapinato il 5 ottobre scorso a un autotrasportatore di nazionalità greca, sulla Statale16 in direzione Brindisi, all’altezza di Mola di Bari: 172 condizionatori e 66 motori refrigeranti industriali dal valore complessivo di oltre 100 mila euro partiti dalla Spagna e destinati ad un’azienda greca.