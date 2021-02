Barletta, la «maratona» dei 700 della scuola per la vaccinazione: in tutta la Bat sono oltre 1600

Dopo l'avvio ieri a Bari, anche nella Bat si è proceduto alla vaccinazione del personale scolastico in concomitanza con l'entrata in vigore della nuova ordinanza del Governatore Emiliano che prescrive la didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado eliminando quella «facoltà di scelta» che tanto aveva fatto discutere addetti ai lavori e sindacati. Si tratta, complessivamente di 1622 docenti under 55 delle scuole di Barletta, Andria e Trani.

Con l'avvento delle «varianti» che stanno facendo preoccupare tanti, la necessità di fare ricorso all'unica arma in dotazione, cioà il vaccino, ha spinto tanti a dirigersi al Palazzetto dello sport, a Barletta, per sottoporsi alla vaccinazione: 700, fra docenti e collaboratori scolastici previsti. Gli altri due punti nella Bat sono stati allestiti nel Palazzetto dello Sport di Trani dove saranno vaccinati altri 722 docenti e, ad Andria, il centro «Dopo di Noi» e il liceo classico «Carlo Troya» per la vaccinazione di 200 persone.

Serena Martino, docente alla scuola elementare Moro Modugno di Barletta, è la prima vaccinata della giornata. «E' meraviglioso, lo aspettavo da tempo e sono emozionata» ha detto. C'è stata una massiccia affluenza, composta e nel rispetto delle misure di sicurezza come peraltro documentano le immagini del nostro fotografo Calvaresi. Man mano che la gente arrivava veniva indirizzata presso un desk di accoglienza, per poi essere indirizzata presso i punti di vaccinazione. Tra i presenti anche il direttore generale dell'Asl Bat, Delle Donne, e il sindaco di Barletta, Cannito (che è anche medico).

Un'iniziativa, quella che si svolta nel Palazzetto dello sport di Barletta, frutto di una collaborazione tra Comune e Asl, e con il contributo dei volontari. La città della Disfida, in base ai dati forniti dal sindaco, è passata comunque da oltre 800 contagiati di novembre ai 318 di oggi. Tuttavia, non bisogna abbassare la guardia poichè, come dimostrato in passato, il virus impiega pochissimo tempo per iniziare a diffondersi e dare vita a un focolaio.