Bari come al Nord si sveglia con la nebbia fitta

BARI - Risveglio insolito questa mattina per i baresi.Come al Nord, infatti, la città si è svegliata con la nebbia che, solo in tarda mattinata, si è diradata un poco. E lo scenario è stato davvero atipico. Il fenomeno, infatti, è quanto meno raro a Bari, città abituata al sole ed al cielo azzurro. Questa mattina la fitta nebbia copriva tutto il capoluogo ed è stato immortalato da video e foto sui social, data la «novità». Il motivo è dovuto alle anomale temperature di questi giorni, che sembrano quelle della primavera.

E non è mancato chi, anzichè stare a casa per rispettare le nuove norme imposte dal Decreto in vigore che rende tutta Italia zona ristretta e consente di uscire di casa solo per motivi di necessità, ha preferito comunque fare una passeggiata o jogging avvolto dall'insolita coltre nebulosa.