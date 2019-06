Da «Gomorra» al San Paolo: Salvatore Esposito gira film a Bari

Si chiama Spaccapietre ed è il nuovo film che ha come protagonista Salvatore Esposito, l'attore diventato famoso per il ruolo di Genny Savastano nella serie Gomorra. Bari è stata per qualche giorno location per alcune scene del film, diretto dai fratelli torinesi Gianluca e Massimiliano De Serio: proprio oggi Esposito si trovava dalle parti dell'ospedale San Paolo, nell'area di campagna vicino alla sede della Guardia di Finanza. E secondo alcuni fan che si sono avventurati per "rubare" qualche scatto, una scena che sarebbe dovuta durare poco più di qualche minuto si è protratta per due ore, vista la quantità di gente che faceva "irruzione" sul set per abbracciare Esposito. Domani le riprese continuano a Spinazzola (Bt).