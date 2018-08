Scoperta discarica abusiva a San Giorgio, denunciato il proprietario

Materiali di scarto di costruzioni, materassi, e altri rifiuti di varia provenienza: ecco cosa ha trovato la polizia locale di Bari nella discarica abusiva scoperta ieri in località San Giorgio, alle porte del capoluogo, in una traversa di via Detta Della Marina. Gli agenti sono poi riusciti a risalire al proprietario dell'area, a cui sono state contestate violazioni alla normativa ambientale. L'intera area adibita all'attività abusiva è stata posta sotto sequestro e il responsabile denunciato.