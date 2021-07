Taranto, sparatoria allo Yachting club: dieci feriti

Taranto -La lite degenera e nello Yachting club di San Vito si inizia a sparare all'impazzata. Sono dieci i feriti provocati dalla rissa scoppiata nella notte nel noto locale di Taranto. Tra loro una ragazza colpita alla testa e un ragazzo ferito al torace.

Nel club era in corso evento - forse una festa di laurea - ma il locale era aperto anche al pubblico. In ogni caso, si sono affrontati due gruppi di ragazzi che hanno iniziato a litigare. La lite è degenerata in rissa: da una parte un gruppo di giovani del rione Tamburi, dall'altro uno che proveniva da Grottaglie.

Uno dei ragazzi ha estratto una pistola calibro 9 e ha iniziato a sparare. Circa dieci i feriti: quattro ragazze e sei ragazzi tra i 20 e i 28 anni. Una, è stata colpita alla testa, gli altri sarebbero rimasti feriti al torace e alle gambe. Nessuno di loro, però, sarebbe in pericolo.

Sul posto, dopo il fuggi fuggi generale - all'interno c'erano almeno 300 persone - polizia, carabinieri ma anche guardia di finanza e 118 che ha provveduto a soccorrere i ragazzi e a trasportare i più gravi in ospedale.

Delle indagini si sta occupando la Squadra mobile di Taranto. Al momento, per quel che se ne sa, non c'è alcun fermo di polizia ma la persona che avrebbe sparato sarebbe già stata identificata