Monopoli, cadono calcinacci dall'edificio delle Ancelle del Santuario

Monopoli - Poteva essere una tragedia di quelle che fanno tremare i polsi. Fortunatamente non vi sono stati feriti ma tanto spavento a causa della caduta di calcinacci dallo storico e malmesso edificio delle Ancelle del Santuario.

Improvvisamente, ma non troppo alla luce dello stato dello stabile, si è staccata una parte del cornicione.

Sul luogo, in viale delle Rimembranze, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia locale per mettere in sicurezza il marciapiede che circonda lo storico edificio da tempo senza alcun uso e che una volta ospitava l’Istituto delle Ancelle del Santuario.