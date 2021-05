Il viceministro dell'Economia Laura Castelli ospite della Gazzetta FT/VD

Bari - «Conosco bene le periferie di Bari, non dimenticherò mai quello che ho visto nella scorsa legislatura mentre giravo l'Italia. Sono entrata in una scuola abbandonata dove un'associazione barese aveva messo a disposizione delle tessere alimentari per le persone meno abbienti che così potevano fare la spesa una volta a settimana, mi hanno ricordato i racconti di mia nonna al tempo della guerra. Queste cose sono importantissime per un parlamentare, Bari mi ha davvero colpito». Così il viceministro Laura Castelli ha raccontato il suo primo ricordo del capoluogo pugliese spiegando, durante la visita nella sede centrale della Gazzetta del Mezzogiorno, quali sono gli obiettivi del governo per aiutare concretamente i Comuni e i cittadini italiani per riprendersi dalla crisi post pandemia, dando loro un messaggio di speranza e di ripartenza.

Nel corso della visita il viceministro è rimasto affascinato dai 135 anni di storia del nostro quotidiano raccontati dal direttore Michele Partipilo. Accompagnata dal sindaco Antonio Decaro con gli editori Vito e Sebastiano Ladisa e il senatore Dell'Olio, il viceministro ha sfogliato giornali e fotografie del glorioso archivio storico della Gazzetta.