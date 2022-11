Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano: realizzati aree di degenza e gli ambienti del Pronto soccorso

BARI - Prosegue regolarmente il cantiere per la costruzione di uno dei più grandi e moderni ospedali di Puglia, il nuovo ospedale di Monopoli Fasano. Pian piano si vanno delineando gli spazi: sono state realizzate le prime aree di degenza al piano terra della struttura e all’interno del cantiere sono adesso ben distinguibili anche gli ambienti che ospiteranno i locali del futuro Pronto soccorso. All’esterno, inoltre, sono state completate le vetrate sulle facciate e sono già pronte alcune delle aree parcheggio per utenti e visitatori, così come sono partiti i lavori per modificare la viabilità di accesso, dopo l’approvazione del progetto definitivo relativo alle infrastrutture stradali di accesso al nuovo ospedale.

Stamattina ci sono stati i sopralluoghi periodici sul cantiere da parte del direttore generale Asl Bari, Antonio Sanguedolce e il CCT, collegio consultivo tecnico, presieduto da Sergio Minotti, Direzione lavori, Commissione Collaudo, Rup e impresa. «Rispetto all’ultimo sopralluogo di luglio – ha detto Sanguedolce- abbiamo visto che hanno preso corpo le prime aree di degenza, con la realizzazione della pavimentazione e delle murature di stanze e corridoi, così come risultano completi gli ambienti del Pronto soccorso».

Sono stati terminati gli interventi alle facciate esterne con vetrate della struttura, compreso il tetto con grandi fori della pensilina d’ingresso che, assieme alla spaziosa “agorà” interna, è un elemento distintivo dell’intero edificio. Il piano terra ospiterà la piastra ospedaliera, la Diagnostica, i servizi territoriali e il pronto soccorso con diagnostica dedicata.

Per quanto riguarda la forza lavoro, si registrano impiegati in media 143 operai al giorno, con un massimo di 200 unità. Il nuovo ospedale sarà dotato di quasi 300 posti letto su tre livelli, e sorge su un’area di intervento di 178mila metri quadrati. La superficie è pari a 63mila metri quadri per un volume complessivo dell’edificio di 295mila metri cubi. La struttura potrà servire un bacino d’utenza di 260mila persone.