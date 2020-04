Droga dall'Albania a Monopoli, sequestrata 1 tonnellata di hashish e marijuana: 2 arresti

BARI - Ancora droga dall’Albania. Oltre 900 kg. di droga (di cui 646 Kg di marijuana e 250 Kg di hashish) sono stati sequestrati dagli agenti del Centro Dia di Bari in collaborazione con i militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza. Due uomini, entrambi di nazionalità italiana, sono stati arrestati in flagranza di reato a bordo di due motoscafi (motore da 250 cavalli ciascuno) al largo di Monopoli, con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì. La vendita dello stupefacente avrebbe reso all’organizzazione criminale circa 10 milioni di euro. Il carico, era suddiviso in 54 involucri, ripartiti ognuno in confezioni da 2, 5 e 10 chilogrammi.

Gli investigatori hanno subito informato dell’arresto il pm di turno, Daniela Chimienti. Nelle prossime ore sarà fissata l’udienza di convalida. A quanto pare, l’emergenza sanitaria in atto non scoraggia i trafficanti di droga dal Paese delle Aquile. Mentre in altre occasioni i corrieri erano quasi sempre di nazionalità albanese, questa volta i presunti corrieri questa volta sono di nazionalità italiana. Le indagini condotte dai detective del Centro Dia proseguono.