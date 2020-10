La Commissione e la qualità della vita nelle città europee nel 2020

Quale è la città più pulita e sicura? In quale è più facile trovare lavoro o casa? Quale contempla il migliore trasporto pubblico? Le risposte a queste domande sono presenti in un documento elaborato dalla Commissione Europea. Questo rapporto che riassume i risultati del quinto sondaggio delle città europee e copre 83 città, condotto nel 2019 è stato presentato nel corso della XVIII edizione della Settimana Europea delle Regioni e delle Città a Bruxelles e fornisce una visione unica della vita cittadina. Raccoglie le esperienze e le opinioni degli abitanti delle città di tutta Europa. Mostra che le persone che vivono nelle città del nord dell'UE sono le più soddisfatte della loro città, ma la soddisfazione nelle città dell'Europa orientale è sempre più rapida. Le persone che vivono in una grande città sono più soddisfatte dei trasporti pubblici, ma quelle che vivono nelle città più piccole si sentono più sicure quando camminano da sole di notte.

La maggior parte delle persone pensa che la propria città sia un buon posto per le minoranze, ma in alcune città meno della metà dei residenti pensa che sia così. Per la prima volta, l'indagine include domande sulla qualità dell'amministrazione comunale. Ad esempio, la metà dei residenti della città pensa che ci sia corruzione nell'amministrazione comunale, ma nelle città peggiori quattro su cinque pensano che sia così rispetto a solo uno su cinque nelle città migliori.

Il report probabilmente sovverte le certezze, ma per il caso Italia analizza Bologna, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Verona e svela che se a Napoli il rischio di furti è tra i più elevati (84%), la facilità di trovare un appartamento a buon mercato si attesta sul 55%. Bologna condivide l’84% del pericolo di furti, ma ha un accesso ai servizi online quantificato al 79% e il 54% della popolazione che ha preso parte al sondaggio si è dichiarata soddisfatta delle risposte fornite dall’amministrazione locale. Bologna (84%) è vicina a Glasgow (99%) per l’inclusione e l’accoglienza riservata alle comunità LGBT. Facendo un balzo verso la capitale, la soddisfazione per la risoluzione di questioni a carico della pubblica amministrazione è il 16% e la sicurezza percepita nel camminare liberamente la notte è al 40%. E Palermo? Palermo è considerato un ottimo luogo per gli immigrati con il 72%. Cardiff vola al 98% per lo stesso dato. Il livello di rumore è quantificato al 32%, niente confrontato con l’88% ottenuto a Oulu in Finlandia.

Il report è semplice da consultare con immagini e grafici.

Per scaricarlo quality of life in European cities