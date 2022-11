Buon compleanno Gazzetta del Mezzogiorno. Oggi 1 novembre, lo storico quotidiano di Puglia e Basilicata spegne 135 candeline. Abbiamo deciso di ripercorrere questa lunga storia insieme a voi Lettori, per sentirvi sempre più parte integrante di questa comunità nata nel 1887 e che ancora oggi a distanza di oltre un secolo continua a far sentire forte e chiara la voce di due territori chiave del Sud Italia: la Puglia e la Basilicata. E lo facciamo con un inserto speciale, che troverete oggi gratuitamente in edicola e nella nostra digital edition, e con questo video di auguri.

Si tratta di un traguardo enorme per noi della famiglia della Gazzetta che, con immutata passione e impegno, ogni giorno, cerchiamo di raccontare le luci e le ombre della nostra terra. Festeggiamo insieme questo compleanno: continuate a seguirci e sostenerci come avete sempre fatto per oltre un secolo. E allora tanti auguri a noi Gazzetta del Mezzogiorno!