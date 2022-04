Furto in braceria a Bari, titolare pubblica video dei ladri in azione: «La prossima volta lasciamo la brace accesa»

BARI - «Non vogliamo sapere chi è stato, ma farvi capire quanto sudore buttiamo e quanti sacrifici facciamo per mantenere questa attività che ci siamo costruiti da soli negli anni». Comincia così il post di sfogo su Facebook pubblicato dalla braceria da Gino, in via Brigata Bari. La scorsa notte due ladri si sono intrufolati nell'esercizio per rubare, e i titolari dell'attività hanno pubblicato sui social il video delle telecamere di videosorveglianza che li ritrae: «Questa notte abbiamo avuto il "piacere" di 2 ragazzi che sono entrati nella nostra braceria... senza permesso. La cosa più brutta è... va bene lasciamo a voi i commenti e la condivisione del video!!! Una cosa è sicura: andiamo avanti ancora più determinati di prima e sicuramente ci toglieremo tante soddisfazioni». E ancora nei commenti, oltre ai tantissimi messaggi di solidarietà, non manca l'ironia: «Ci sono cose più brutte nella Vita e non siamo noi a giudicare, ma ognuno avrà quel che merita!!!! La prossima volta però, se ci avvisano, lasciamo la brace accesa e così mangeranno un po' di carne buona».