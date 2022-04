Promuovere il territorio attraverso una docu-serie per il web, «Enjoy Monopoli». È questa l’idea del Comune che per farlo ha investito la tassa di soggiorno richiesta ai turisti. Un modo virtuoso di reinvestire quanto arriva dal turismo in favore della città e di tutti i suoi operatori: albergatori, ristoratori, proprietari di attività ricettive e commerciali e tutta la città beneficeranno del risultato e del prodotto video che, distribuito su web, avrà portata nazionale e internazionale, disponibile sia in italiano sia in inglese.

Non uno spot di Monopoli, ma un nuovo modo di comunicare che posiziona il Comune come precursore di un nuovo linguaggio digitale e di un nuovo modello di promozione turistica. Un'esperienza da cui trarre ispirazione e da vivere e rivivere on demand. Un format che mira a promuovere il territorio coinvolgendo i target di riferimento 365 giorni all’anno. La docu-serie si rivolge sia agli utenti digitali e che ai visitatori “reali” con un forte impatto emotivo e esperienziale.

Cinque puntate della durata di circa 4 minuti ciascuna interpretate dal giovane e promettente attore italiano Emanuel Caserio, volto noto dei palinsesti pomeridiani RAI, e protagonista della soap Il paradiso delle signore, con un passato, tra le altre cose, nella serie tv Un medico in famiglia. In ogni episodio Caserio è accompagnato da un “local” che lo guida alla scoperta di Monopoli: Mario Civetta, medaglia d’argento al merito civile, che gli fa scoprire la risorsa mare; il prof. Achille Chillà che, dopo un giro tra i vicoli del centro storico, lo conduce alla scoperta della “più amata di Monopoli”, la Madonna della Madia; la pianista Daniela Manco in un viaggio nel Conservatorio “Nino Rota” e alla scoperta della Monopoli sotterranea; la cicloguida turistica Francesco Delorenzo porta Caserio tra gli ulivi di Monopoli in un viaggio di sapori nell’agriturismo delle sorelle Barnaba; e, infine, il viaggio nella Costa dei Trulli sotto la guida di Franco Pavone con la festa finale a Masseria Petrarolo con tutti i protagonisti e la musica dei Cipurrid.

Il progetto è disponibile integralmente sui canali social del Comune di Monopoli, su Instagram e Youtube, oltre che sul sito www.monopolitourism.com a disposizione anche degli operatori turistici. La docu-serie sarà presentata ufficialmente anche alla Bit di Milano il prossimo 11 aprile.