Quattro giovani pugliesi giurano alla scuola militare Teulié di Milano: la cerimonia

BARI - Sono 4 i pugliesi che questa mattina hanno preso parte alla cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana dei 52 allievi del corso “BUFFA DI PERRERO III” della Scuola Militare “Teulié”. L'evento si è svolto questa mattina, nel piazzale 1° Tricolore dell’Istituto, alla presenza del Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini e del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino. L’atto solenne, avvenuto dinanzi la Bandiera dell’Istituto e suggellato con la tradizionale formula del giuramento, pronunciata dal Comandante della Scuola, Colonnello Daniele Pepe, sancisce l’ingresso a pieno titolo degli allievi nei ranghi dell’Esercito.

I 4 giovanissimi cadetti sono due ragazze Rita Pia Canistro, da San Giovanni Rotondo, Rebecca Reda da Bari e due ragazzi: Marco Perrone da Squinzano, Lecce e Leonardo Rella da Montironi, sempre nel Salento, tutti 16enni trasferitisi tra settembre e ottobre a Milano per inseguire il loro sogno, entrare nell'esercito. «Sono emozionatissima per il giuramento nella splendida cornice dell'Arco della Pace - ha commentato Rita Pia - finalmente la scuola esce dalle sue mura e ritorna tra le strade di Milano». Grande trepidazione anche da parte di Rebecca, che ha commentato così il giuramento: «Si tratta di uno dei passi più concreti che noi allievi facciamo in questa scuola, è un nuovo inizio, ma non è un traguardo». E alla domanda del perché entrambe abbiano deciso di seguire questa strada rispondono: «Crediamo che le donne siano in grado di svolgere lo stesso identico ruolo degli uomini a servizio dello Stato, per noi è importante la parità di genere anche in questa categoria». I due ragazzi invece ricordano con nostalgia casa: «All'inizio sentivamo la mancanza della famiglia - spiega Marco - ora molto meno». «Intraprendere questa strada non è facile - sottolinea Leonardo - ma i miei genitori e la mia famiglia mi sostengono da lontano. Andarsene da casa e dal paese è stato uno shock, ma poi grazie ai colleghi ci si abitua». Tutti e 4 sono uniti dalla cosiddetta scintilla della passione: «Entrare nell'esercito è una vocazione o la hai o non la hai», aggiungono in coro. E alla domanda se mai un giorno, completato il loro percorso, vorranno ritornare in Puglia, sono tutti possibilisti: «Per ora vorremo girare l'Italia, poi chissà».

LE PAROLE DEL MINISTRO GUERINI - Nel rivolgersi ai giovanissimi studenti, il Ministro ha richiamato l’importanza della formazione e dei valori del mondo della Difesa, sottolineando che: “Dalle aule di questo Istituto sono usciti non solo comandanti valorosi, ma uomini di cultura, politici, professionisti, diplomatici, figure diverse ma tutte accomunate da una visione della vita incentrata sul dovere, sul senso della responsabilità e sull’onore. La Teulié ha tutte le potenzialità per garantirvi una formazione che possa costituire la base per il raggiungimento dei più prestigiosi obiettivi personali. Una formazione globale, in cui i valori morali sono le fondamenta su cui realizzare la vostra preparazione culturale, fisica e caratteriale”.

Il Generale Serino, nel corso del suo intervento ha dato il benvenuto ai giurandi nella famiglia dell’Esercito: “Una famiglia della quale farete parte tutta la vita, anche se le vostre scelte vi porteranno a indossare un’altra uniforme, oppure un abito civile. Le amicizie che stringerete tra queste mura, i legami che vi accomuneranno a tutti coloro che hanno frequentato la “Teulié” prima di voi e che la frequenteranno dopo di voi e, soprattutto, i valori che apprenderete qui vi accompagneranno nel vostro percorso umano e professionale, non vi abbandoneranno mai e vi faranno sempre sentire legati all’Esercito”.

Presenti alla cerimonia il Vice Sindaco di Milano, Dott.ssa Anna Scavuzzo, il Vice Prefetto, Dott. Natalino Manno, il Vescovo Ausiliare della Diocesi di Milano, Mons. Erminio De Scalzi, l’Assessore allo Sviluppo della Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione, Dott. Stefano Bolognini, unitamente ad altre autorità civili e militari e a una rappresentanza delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dell’Associazione ex allievi della Teulié.

Ecco il video del giuramento: molti parenti degli allievi hanno seguito in streaming la cerimonia, nel pieno rispetto delle disposizioni emanate in materia di contrasto e contenimento dell’epidemia da COVID-19