Gianni Ciardo in visita alla Gazzetta: «Cara mia non sei mai andata via»

BARI - Il mito barese Gianni Ciardo attore, cabarettista e musicista è stato ospite della sede centrale della Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco il suo video saluto: le immagini sono tutte un programma. «La Gazzetta? Per me non è mai andata via», ha commentato Ciardo. Presto ci saranno grandi novità che legheranno ancora di più l'attore allo storico quotidiano pugliese e lucano. Restate sintonizzati.