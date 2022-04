Michelle Hunziker come non l'avete mai vista: Cologno Monzese 1995

MICHELLE Hunziker sulle pagine social come non l'avete mai vista si racconta in un video che parte da Cologno Monzese nel marzo 1995: fate attenzione a ciò che desiderate anche quello che sembra impossibile potrebbe avverarsi.

Ecco cosa si scrive Michelle Hunziker su Facebook: «Se penso alla mia infanzia, a dove sono nata e cresciuta, ai monti e alla mia minuscola cameretta in svizzera nella quale spesso mi trovavo a guardare fuori dalla finestra sognando qualcosa di straordinario per me… non sapevo cosa potesse essere, ma c’erano momenti in cui volevo scappare lontano dal dolore, dalle urla nel salotto, dalla disperazione della mia mamma che affrontava il papà con il suo problema dell’alcohol.

Io guardavo fuori e la mia mente non conosceva limiti… sognavo… sognavo di farcela, di potermi occupare della mia famiglia e renderli tutti orgogliosi di me e felici. Non importa quanto sembrino impossibili i vostri sogni, da dove venite e in che condizione siete attualmente, fate volare alte le vostre aspirazioni, non bloccate MAI voi stessi nel sognare con il cuore qualcosa di straordinario… perché potrebbe avverarsi» (video Facebook @therealhunzibook).