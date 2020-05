Elettra Lamborghini svela la prima location matrimonio VIDEO

Ecco l'ultimissimo video di Elettra Lamborghini che è in barca con il wedding planner Enzo Miccio per andare a vedere la prima location da incanto del matrimonio: la mostra per pochi secondi.

Elettra Lamborghini pubblica il video su Instagram: «Ragazzi oggi sono con Enzo e stiamo andando a vedere la prima location del matrimonio».

Le nozze col fidanzato, il disck jockey Afrojack, dovrebbero tenersi a settembre di quest'anno. L'emergenza Coronavirus, però, aveva indotto Elettra Lamborghini a confidare dire di non sapere ancora nulla di preciso e di aspettare giugno per capire meglio la situazione (video Instagram - @elettramiuralamborghini).