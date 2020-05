Vieni da Me, Gnocchi e i problemi di sesso di Caterina Balivo VIDEO

Gene Gnocchi, alias Professor Quarantena sessuologo, ospite della trasmissione «Vieni da Me» (Rai 1) cerca di risolvere i «problemi» di coppia, riferiti al sesso, di Caterina Balivo con il marito.

E' la stessa conduttrice Caterina Balivo a pubblicare il video sui social in ricordo di un momento divertentissimo con protagonista Gene Gnocchi: «Alias Professor Quarantena - Rivedo il professor #Quarantena e ancora rido!! Super».

Gene Gnocchi, alias Professor Quarantena sessuologo: «Caro dottor Quarantena, mi chiamo Caterina Balivo, faccio la casalinga e per arrotondare conduco un programma su Rai 1, Vieni da Me. Il mio problema è questo: mio marito, Guido Maria Brera è un finanziere molto famoso, ma non è mai affettuoso con me. Mi dice al massimo sei bella come il Mes senza condizionalità e quando siamo al culmine dell'intimità urla: Eurobond! Allora, cosa devo fare?».

Caterina Balivo, divertita, chiede: «Dimmi cosa posso fare?». Ed ecco la risposta del professor Quarantena (Gene Gnocchi): «Cara Caterina, di fronte a una situazione del genere la cosa che puoi fare è questa: lascia subito Guido Maria Brera e mettiti con uno che conosco bene io, si chiama Gene Gnocchi, un usato sicuro, prestazioni garantite, non ti sbagli, te lo dico io» (video Instagram - @caterinabalivo).