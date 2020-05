Melissa Satta in sexy top ginnico colora i suoi capelli VIDEO

La bellissima showgirl Melissa Satta, con un sexy top ginnico che risalta le sue curve, colora i capelli di rosa a casa non potendo andare dal parrucchiere.

Melissa Satta ha registrato il video che poi ha pubblicato sui social: «Eh si nessuno può andare dal parrucchiere e allora divertiamoci a casa con un po' di fantasia! Io mi sono colorata i capelli di rosa ho fatto un piccolo video per farvi vedere cosa ho combinato. Mi raccomando usate i guanti...io me li sono dimenticata e le unghie sono diventate rosa come i capelli» (video Instagram - @melissasatta).