Vieni da Me, il ritorno commosso di Caterina Balivo

Una Caterina Balivo commossa torna in onda con «Vieni da Me» dopo mesi di stop per l'emergenza Coronavirus.

Il ritorno della trasmissione «Vieni da Me» è postato sui social dalla stessa Caterina Balivo: «Ritorna in diretta @vienidamerai - Siamo tornati! Non è facile per nessuno ma noi siamo qui, pronti a regalarvi un sorriso! PS: Mi siete mancati tantissimo» (video Instagram - @caterinabalivo).