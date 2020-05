Sky Uno, EPCC: intervista Benji & Fede libro «Naked» VD diretta Instagram

Martedì 5 maggio 2020 alle ore 21.15 su Sky Uno e NOW TV (e sempre disponibile on demand), nuovo appuntamento con EPCC LIVE, con Alessandro Cattelan. Una grande ed esclusiva sorpresa nello show, in studio Benji & Fede, che si incontreranno, anche se solo «virtualmente», con le compagne Bella Thorne e Paola Di Benedetto. Il duo musicale più famoso d’Italia - cinque album all’attivo, tutti arrivati alla posizione numero 1 in classifica con certificazioni di platino e oro - parleranno di amore, fama, successi, di tutti i temi presenti nel loro libro, in uscita proprio martedì, «Naked»: il racconto molto intimo e sincero in cui Benji & Fede svelano i retroscena del loro incredibile successo e del loro ultimo concerto, previsto inizialmente per il 3 maggio, ma rimandato a data da destinarsi.

EPCC LIVE avrà Benji & Fede in studio per una lunga intervista, in una inedita ed esclusiva partecipazione a 4 in cui saranno collegate la compagna di Benji, Bella Thorne, 23enne attrice, cantante, modella e autrice statunitense, che ha raggiunto la notorietà internazionale con Disney Channel e poi ha recitato in numerosi film e serie TV, e Paola Di Benedetto, showgirl e modella, compagna di Fede, neo vincitrice della quarta edizione di «Grande Fratello Vip».

Nel video l'ultima diretta Instagram di Benji & Fede che leggono le lettere reciproche prima del loro scioglimento.