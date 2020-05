Caterina Balivo colora i capelli in accappatoio sexy senza...

Caterina Balivo alle prese con con il colora capelli per coprire i primi bianchi che spuntano a 40 anni. Ed eccola all'opera in accappatoio sexy che ogni tanto si apre e mostra l'assenza del reggiseno.

Nel post Caterina Balivo scrive: «Qualche giorno fa il mio simpatico GA mi si è avvicinato con aria curiosa e puntando il dito verso i miei capelli ha cominciato a contare i miei capelli bianchi che capirai sulla mia chioma scura attirano mooolto l’attenzione. Ebbene sì a 40 anni (che fortuna aggiungerei, forse) mi sono spuntati i capelli bianchi! È arrivato il momento di colorarli ovviamente da sola e con mio figlio da assistente. Il risultato? Secondo me super, i capelli bianchi sono spariti e il colore è stupendo! Ci ho messo solo 30 minuti! Grazie @garnieritalia di aver creduto in me! Ora è ufficiale se ce l’ho fatta io ce la farete anche voi!» (video Instagram - @caterinabalivo).