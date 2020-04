La Casa di Carta in Italia, Tokyo: «Ciao Roma»

LA CASA DI CARTA - Tokyo: «Ciao Roma» (Hola Roma), nel video di due anni fa del 18 aprile 2018 quando alcuni protagonisti della banda del Professore in «La Casa di Carta» (Netflix) si sono recati in Italia al termine della seconda stagione.

Fu un evento speciale con la proiezione riservatissima in Italia dei primi due episodi della seconda stagione della serie televisiva «La Casa di Carta», prodotta da Netflix, al cinema «The Space Moderno» in Piazza della Repubblica a Roma.

Alla fine della proiezione fecero il loro ingesso alcuni protagonisti arrivati in Italia a Roma: Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Jaime Lorente Lopez, Miguel Herrán e María Pedraza rispettivamente nei ruoli del Professore, Tokyo, Denver, Rio ed Alison Parker nella serie tv «La Casa di Carta» (Netflix).

Nel video in Italia li vediamo tutti insieme in auto girare per Roma, con Tokyo che canta «Hola Maria, hola Alvaro, hola Roma, hola i me» e il resto della «banda» che si diverte e scherza: Rio (Miguel Herrán) indossa l'ormai famosissima maschera Dalì, diventata un cult in tutto il mondo e che Insieme alla tuta rossa e all'inno partigiano «Bella Ciao» è un simbolo de «La Casa di Carta» serie Netflix (video Instagram - @lacasadepapelo).