La Casa di Carta, ballo scatenato Nairobi Tokyo in sala trucco

In questo video Instagram ecco Alba Flores e Úrsula Corberó, Nairobi e Tokyo in «La Casa di Carta» (Netflix), in un ballo scatenato durante la pausa in sala trucco.

Fra le due si intromette il simpatico e gigante buono Darko Peric, Helsinki nella serie televisiva di successo planetario «La Casa di Carta» prodotta dal colosso Netflix.

Momenti di relax e svago mentre, alle loro spalle, le truccatrici preparano per il set Pedro Alonso, il Berlino fratello del Professore ne «La Casa di Carta» e per un attimo si vede passare anche Miguel Herrán, alias Rio l'esperto informatico della banda spagnola della serie tv Netflix.