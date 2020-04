La trincea infinita con Belén Cuesta, Manila in La Casa di Carta

Belén Cuesta, Manila in «La Casa di Carta», ricordando le notti più belle, pubblica un video in occasione della proiezione del film «La trincea infinita» al Festival internazionale del cinema di San Sebastián in Spagna.

Belén Cuesta è un'attrice spagnola nata a Siviglia il 24 gennaio 1984, vincitrice del premio Goya come la migliore attrice 2020, protagonista nel film «La trincea infinita» (video Instagram - @lacasadepapel).