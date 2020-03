Fabrizio Corona, compleanno in casa con figlio e Nina Moric

Polemica sul web per la festa di compleanno in casa di Fabrizio Corona a Milano, nonostante la quarantena forzata per l'emergenza Coronavirus.

Fabrizio Corona per festeggiare i suoi 46 anni a cui hanno partecipato il figlio Carlos Maria e l'ex moglie Nina Moric, ha postato un video su Instagram che mostra Corona a torso nudo spegnere la candelina sul dolce, portato da una persona, e poi chiedere e ricevere un bacio dal figlio e dalla modella croata Nina Moric. In sottofondo la canzone «La storia siamo noi» di Francesco De Gregori.

Nel post Fabrizio Corona scrive: «C’è poco da festeggiare. Una soffertissima, piccolissima libertà. C’è poco da festeggiare, in questo momento bisogna pensare agli altri. E io oggi penso e proteggo l’unica famiglia che mi è rimasta, mia moglie e mio figlio. Forza. Andrà tutto bene. Me lo ripeto da tanti anni e oggi lo dico a voi» (video Instagram - @fabriziocoronareal).