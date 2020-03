Elettra Lamborghini scatenata a casa con Afrojack

Elettra Lamborghini, in quarantena forzata per l'emergenza Coronavirus, non perde occasione di pubblicare video su Instagram che la mostrano scatenata anche in casa con il suo fidanzato Afrojack.

Nella palestra di casa, Elettra Lamborghini si riprende con il cellulare e, mentre è stesa sul tavolino, canta e si lancia in uno dei suoi famosi twerking e contemporaneamente riprende Afrojack durante l'allenamento e fa vedere quant'è grande il suo fidanzato. Chiude con una similitudine piccante (video Instagram).