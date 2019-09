Furgone portavalori si schianta sul guardrail nel Potentino: un ferito

Un incidente stradale è avvenuto poco fa sul raccordo Potenza - Sicignano, tra le uscite di Potenza Centro e Potenza Ovest, in direzione Salerno. Un furgone portavalori si è schiantato contro il guardrail, fortunatamente non coinvolgendo altri veicoli. Ferito in maniera non grave il conducente, che tuttavia è stato trasportato all'ospedale San Carlo di Potenza per accertamenti.

La ditta ha provveduto a inviare tempestivamente un altro furgone per il trasbordo del contenuto del mezzo incidentato. Sul posto la polizia.

(video Tony Vece)