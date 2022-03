EMILIA ROMAGNA - Incendio in un cantiere edile in via Trieste a Ravenna con alta colonna di fumo. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia e un'ambulanza del 118. In corso di accertamento le cause del rogo. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio (video Facebook).