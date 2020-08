Esondazione Adige a Egna: chiusa A22 autostrada Brennero VIDEO

BOLZANO - L'A22 autostrada del Brennero è chiusa in entrambe le direzioni tra Bolzano e S. Michele per motivi di sicurezza a causa dell'esondazione dell'Adige a Egna.

In seguito alla chiusura in entrambe le direzioni della A22 autostrada del Brennero tra San Michele, in Trentino, e Bolzano sud, in Alto Adige, per motivi di sicurezza legati all'esondazione del fiume Adige all'altezza di Egna, i veicoli vengono deviati sulla parallela strada statale del Brennero, dove il traffico, seppure intenso, risulta scorrevole. Sull'autostrada, a causa della chiusura, si sono invece formate code in entrambe le direzioni.

L'autostrada è stata chiusa precauzionalmente su ordine della Protezione civile dell’Alto Adige. La piena dell’Adige è attesa verso le 19 e la situazione viene quindi tenuta monitorata costantemente. Passata la piena, dopo un’attenta valutazione e in assenza di rischi, l’autostrada, potrebbe essere riaperta, si apprende dall’Autostrada del Brennero.