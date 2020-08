Roma, Civitavecchia: incendio strada Statale 1 Via Aurelia VIDEO

ROMA - A causa di un incendio di sterpaglie, è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Civitavecchia della Strada Statale 1 Via Aurelia al chilometro 12,500 (Roma). Lo rende noto Anas. Al momento è stata chiusa anche la rampa che dal GRA immette sulla strada statale «Aurelia» in direzione Civitavecchia. La chiusura si è resa necessaria al fine di far eseguire le procedure di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco per l’incendio divampato al di fuori della sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia Stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Si è esteso anche ad un autodemolitore l’incendio che, dalle 14 di oggi, sta impegnando diverse squadre di vigili del fuoco sulla via Aurelia a Roma in direzione Civitavecchia. Al momento sono al lavoro 6 quadre di pompieri più tre autobotti, due canadair e alcune squadre di supporto della protezione civile. I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le fiamme raggiungessero tre abitazioni hanno anche evitato che si propagassero alle baracche del campo nomadi di via della Monachina. Adesso gli sforzi sono concentrati per scongiurare che ad alimentare i rogo possa essere il materiale ammassato nel perimetro di un autodemolitore. Ad agevolare le fiamme è il vento che le spinge verso il territorio del XII Municipio. Permane la chiusura su via Aurelia. Nel corso delle attività di chiusura e servizi di viabilità sono rimasti intossicati alcuni agenti della polizia locale, trasportati per precauzione presso i vicini ospedali.