Pracchia, incidente Montagna Pistoiese: morto Andrea Bresci, collaboratore Gino Bartali

PISTOIA - E' Andrea Bresci, storico collaboratore e amico di Gino Bartali, il 75enne deceduto nell'incidente stradale avvenuto questa mattina a Pracchia, sulla Montagna Pistoiese. Con lui ha perso la vita la moglie, Gabriella Massimi. Ferito anche il nipote 11enne della coppia, che si trovava nell’auto con loro. Il bambino, portato in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, è al momento in condizioni stabili e viene sottoposto a tutti gli accertamenti del caso dai medici del pronto soccorso.

Bresci, era stato per anni presidente dell'Aquila di Ponte a Ema, la società ciclistica dove Ginettaccio aveva corso da giovane. Attualmente ricopriva la carica di presidente dell’associazione Amici del museo di Gino Bartali di Ponte a Ema. Cordoglio per la morte di Bresci è stato espresso da Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Firenze, ente che gestisce il museo Bartali: «Alla famiglia - afferma Sacchi giungano le condoglianze mie personali, della direzione cultura e del servizio musei». «Il Comune - prosegue Sacchi - continuerà la sua attività di valorizzazione del museo Bartali anche in sua vece». «Ci mancheranno - conclude l’assessore - il suo entusiasmo e la sua passione nei confronti del ciclismo e l'attività di sprone continuo nei confronti dell’amministrazione a favore del museo al quale era molto legato».