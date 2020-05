Incidente stazione di Roma Tuscolana: 4 feriti VIDEO

Incidente ferroviario alla stazione di Roma Tuscolana: un treno regionale è rimasto coinvolto in un tamponamento con un mezzo di manutenzione, che si trovava sui binari, sulla linea ferroviaria tra le stazioni di Roma Ostiense e Roma Tuscolana. Al momento si registrano 4 feriti. Momenti di tensione e di paura tra i passeggeri, poi soccorsi dalle ambulanze. A bordo del treno circa trenta passeggeri che sono stati portati a piedi in stazione. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, ci sono i poliziotti della Polfer.

Secondo quanto si è appreso, uno dei feriti è stato trasportato dal 118 in ospedale in codice rosso per dinamica. Gli operatori del 118 stanno ora valutando gli altri contusi più lievi. Ancora da chiarire le cause dell’incidente in cui un treno regionale ha tamponanto un mezzo di manutenzione che si trovava sul binario sulla linea ferroviaria tra le stazioni di Roma Ostiense e Roma Tuscolana (video Facebook - @agenziagtw).