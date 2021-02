Molfetta, rapinarono centro scommesse: arrestati in tre dopo 8 mesi

La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito un'ordinanza arrestando tre persone (una in carcere e due ai domiciliari) per rapina aggravata e porto illegale di arma comune da sparo, in concorso.

I destinatari dell’ordinanza sono G.D.R. (nato a Molfetta, classe 1988), S.D.B. (nato a Molfetta, classe 1999) e N.D.P. (nato a Molfetta, classe 1995), gravemente indiziati di avere effettuato, lo scorso 12 luglio 2020, a Molfetta (BA), una rapina a mano armata ai danni di un centro scommesse.

La rapina è stata realizzata dopo un’attenta pianificazione e perlustrazione dei luoghi, con elevata spregiudicatezza. I coinvolti sono recidivi, tanto che uno dei responsabili annovera numerose condanne definitive per diversi reati, anche di rapina e furto ed è stato colpito anche dalla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

L’operazione è stata convenzionalmente denominata “La partita a pallone”, in quanto i soggetti hanno utilizzato - in diverse telefonate intercettate dalle Fiamme Gialle baresi - questa locuzione per fare riferimento alla rapina che, a distanza

di qualche giorno, avrebbero compiuto.